Wer erfolgreich sein will, muss also die Menschen gernhaben. Egal, in welchem Job. «Sich für den anderen zu interessieren, hat mit Respekt zu tun.» Können ist wichtig. Wichtiger ist Persönlichkeit. Ruedi Zahner erklärt das Prinzip mit einer Metapher: Ein Bergsteiger müsse seinen Rucksack packen. Das sei die Voraussetzung, um losziehen zu können. Entscheidend sei aber, dass die Seilschaft harmoniere, wenn sie in eine heikle Situation am Berg gerate. So lautet die wichtigste Erkenntnis in Zahners Erfolgsforschung denn auch: vorbereitet sein auf schwierige Momente. Das heisst, unter Druck Ruhe bewahren. Wissen, was andere benötigen. Gute Entscheidungen treffen.