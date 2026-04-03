Derzeit ist sehr oft von autonomen Dingen die Rede. Ob selbstfahrende Autos, Saugroboter oder Heizungen, überall soll Autonomie am Werk sein. Egal, ob wir den Einsatz dieser Technologie für ethisch korrekt halten oder nicht – aus philosophischer Perspektive ist bereits die Verwendung des Wortes «Autonomie» sehr problematisch. Und dabei geht es um weit mehr als nur um eine sprachliche Konvention.