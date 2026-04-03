Veröffentlicht am 3. April 2026 - 14:20 Uhr
Derzeit ist sehr oft von autonomen Dingen die Rede. Ob selbstfahrende Autos, Saugroboter oder Heizungen, überall soll Autonomie am Werk sein. Egal, ob wir den Einsatz dieser Technologie für ethisch korrekt halten oder nicht – aus philosophischer Perspektive ist bereits die Verwendung des Wortes «Autonomie» sehr problematisch. Und dabei geht es um weit mehr als nur um eine sprachliche Konvention.
Was bedeutet es denn, wenn von einem autonomen Saugroboter die Rede ist? Es bedeutet, dass das Ding seine Umgebung «wahrnehmen» und mit dem in ihm verbauten Algorithmus «Entscheidungen fällen» kann, ohne dass Menschen dabei eingreifen müssten. So «sieht» der Roboter etwa einen Sessel vor sich und «entscheidet sich», ihn auf der linken Seite zu umfahren.