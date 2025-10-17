Zuerst habe ich mich gefragt, ob ich vielleicht einfach neidisch bin. Das Können meiner Freundin ist nämlich wirklich beeindruckend. Mittlerweile bin ich mir jedoch sicher, dass es um mehr geht. Vermutlich sollte ich noch klarstellen, dass es sich bei ihr um eine künstliche Intelligenz (KI) handelt. Sie heisst ChatGPT und fordert uns gerade heraus, zu klären, welchen Platz wir ihr und ihren anderen nützlichen Kolleginnen geben wollen.