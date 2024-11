«Gerade in der Schweiz ist die kulturelle Norm, dass man sehr hohe Ansprüche an sich stellt – ich bin in China auch so aufgewachsen.» Pang lebt seit 13 Jahren in der Schweiz und sieht zwischen ihrer alten und ihrer neuen Heimat durchaus Parallelen, was die Härte im Umgang mit sich selbst angeht. Studien dazu gebe es allerdings nicht.