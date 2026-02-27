Christian Budnik
Veröffentlicht am 27. Februar 2026 - 15:39 Uhr
Warum verstehen wir uns mit manchen Menschen, mit anderen gar nicht? Man sagt oft «Die Chemie stimmt zwischen uns» oder «Wir haben keinen Draht zueinander». Aber das sind keine Erklärungen, sondern Umschreibungen der Tatsache, dass wir sehr selektiv sind mit den Menschen, die wir an uns heranlassen.
Letztens ist mir etwas aufgefallen, das dieses Phänomen verständlicher machen könnte: Ich umgebe mich mit Menschen, die ab und zu zugeben, dass sie sich bei einer Sache nicht sicher sind. «Ich weiss nicht, ob ich es machen soll oder lieber nicht.» – «Vielleicht war es ein Fehler, so reagiert zu haben.» Solche Sätze gehen meinen Freunden leicht von den Lippen.
