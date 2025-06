Ich habe in letzter Zeit öfter über den Papst nachgedacht. Kunststück. Man ist ja kaum an ihm vorbeigekommen, tot oder lebendig. Ich habe darüber nachgedacht, was der Papst für mich bedeutet. Und beim Nachdenken ist mir aufgefallen, dass ich mittlerweile alt genug bin, um zu wissen, dass der Papst immer auch nur ein Papst ist.