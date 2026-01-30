Die Stimme des Meditationsleiters schmiegte sich warm und wohlig in mein Ohr. Sie erzählte vom Glück, das für mich bestimmt war. «Und jetzt frage dein Unterbewusstsein», sprach der Meditationsleiter, «bin ich bereit, alles Negative loszulassen und mein Glück anzunehmen? Bereit, in vollem Umfang Ja zu mir selbst zu sagen?» Klingt super, dachte ich. Ich fragte mein Unterbewusstsein hoffnungsvoll und ehrlich, und was ich hörte, erstaunte mich. Ich hörte ein Nein.