Das ist ein Problem. Wir leben in einer Welt, in der Willensstärke und Entschlusskraft geschätzt werden. Man bringt es nicht weit, wenn man das, was man sich vornimmt, nicht umzusetzen schafft. Wir wollen Ziele erreichen, ja, wir sollen Ziele erreichen. Einen Abschluss machen. Einen Beruf finden. Ein Haus abzahlen. Das macht nicht immer Spass. Ein schwacher Wille hilft da nicht.