Das sehe ich übrigens besonders dann, wenn ich hochoffiziell in einer Weiterbildung neues Wissen gewonnen habe und dieses frisch und inspiriert in die Praxis umsetzen will. Denn so gut wie immer zeigen mir die Menschen dann, dass es zwischen schöner Theorie und gelebter Praxis sehr oft einen meilenweiten Unterschied gibt. Und das ist dann der Moment, wo es richtig spannend wird.