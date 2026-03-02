Corinne Strebel, was ist der schlimmste Fehler, den man machen kann, wenn sich ein Elternteil das Leben genommen hat?

Den Kindern nichts sagen. Sie spüren sofort, dass etwas passiert ist. Egal, wie klein sie sind. Wenn in der Familie ein tragisches Ereignis verschwiegen wird, kann das traumatisch sein. Auch Lügen ist eine schlechte Idee. Früher oder später kommt die Wahrheit ans Licht, und dann kann es für das Kind schwierig sein, dieser Bezugsperson weiter zu vertrauen. Darum: immer ehrlich antworten, wenn das Kind etwas fragt.