Sie waren eine Reaktion auf nüchterne Kriegsjahre und sind Ausdruck einer Sehnsucht nach einer beruhigten Welt. Nicht selten leiden wir unter Schönheitsidealen und lassen uns von ihnen einschränken. Immerhin sind sie nicht von Dauer: Das vermeintliche Mass aller Dinge kann sich schon morgen wieder ändern – der Beobachter stellt drei Beispiele vor.