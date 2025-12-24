Der unscheinbare Brian wird in derselben Nacht wie Jesus geboren und gegen seinen Willen als Prophet verehrt. Kann ja mal passieren.



Dumm nur, wenn die Verwechslung zu einer Massenkreuzigung führt. Schwups, und schon hängt ein Haufen langhaariger Männer in der Wüste. Die Stimmung könnte besser sein – bis einer der Jünger ein Lied anstimmt: «Always look on the bright side of life».



Schon frohlocken die Gekreuzigten! Die Monty-Python-Komödie «Das Leben des Brian» endet, ein Song wird unsterblich. Und zur Hymne aller Optimisten. Ihr Credo: Schau auf die Sonnenseite des Lebens! Alles kommt gut! Bitte lächeln, Kopf hoch, Ausrufezeichen!!!