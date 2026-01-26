Sie war sportlich, jahrelang. Sie wanderte, joggte, fuhr Velo, machte Leichtathletik und Judo. Doch 2015, mit 21, zog sich Isabelle Danioth eine Verletzung am Kreuzband zu. Das Knie entzündete sich, das Gelenk wurde immer steifer. Ab 2017 konnte sie nur noch an Krücken gehen. Und es wurde ständig schlimmer. Der Schmerz war «wie ein Messer im Bein», erinnert sie sich. Im Februar 2023 blieb nur noch eine Amputation. Ihr rechter Unterschenkel wurde entfernt, da war Danioth 28 Jahre alt.