Die Blockade ist keine Frage der Technik, sondern es geht um Offenheit Über Sex reden Die grosse Stille und Zugewandtheit in der Begegnung. Am besten ohne Plan und Ziel, ohne Vorbedingung. Für liebe- und lustvolle Berührungen braucht es keine Start-Erregung. Ziele (mein Orgasmus, dein Orgasmus) können eher stören. Wichtiger ist es, sich einfach absichtslos treiben zu lassen, zu spüren, was entsteht. Was empfinde ich, was das Gegenüber? Natürlich darf sich auch Ekstase einstellen. Wenn sie aber muss, verweigert sie sich.