Als ich neulich meine Laborwerte erhielt und sah, dass die Cholesterinwerte deutlich zu hoch sind, wollte ich nicht bis zum Arzttermin warten. Ich lud sie bei einem KI-Chatbot hoch – und war im Nu in ein ausführliches Gespräch verstrickt. Geduldig bekam ich erklärt, wie das noch mal ist mit dem guten und dem schlechten Cholesterin, welche Rolle die Ernährung und die Gene spielen, wann man Medikamente nehmen muss, welche Nebenwirkungen bekannt sind, ob es Alternativen gibt. Und, und, und.