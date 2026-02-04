Jetzt kommt auch die Lebensmittelindustrie auf den Geschmack: Neben Pülverchen, Tabletten und Ampullen wird Kollagen inzwischen auch in Gummibärchen und Teebeuteln propagiert. Das angebliche Wundermittel soll zu schöner Haut, kräftigen Nägeln und glänzendem Haar führen.
Auch wenn das Geschäft mit Kollagen boomt: Es gibt keine zuverlässige wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Produkte mit zugesetztem Kollagen die Alterung der Haut wirksam verhindern. Eine im Herbst 2025 publizierte Metaanalyse bestätigt diese Erkenntnis. Einige Studien zeigen lediglich eine geringe Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und der Elastizität.
