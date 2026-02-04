Auch wenn das Geschäft mit Kollagen boomt: Es gibt keine zuverlässige wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Produkte mit zugesetztem Kollagen die Alterung der Haut wirksam verhindern. Eine im Herbst 2025 publizierte Metaanalyse bestätigt diese Erkenntnis. Einige Studien zeigen lediglich eine geringe Verbesserung der Hautfeuchtigkeit und der Elastizität.