1. Mikroorganismen schulen das Immunsystem

Die Schule für unser Immunsystem beginnt früh – und sie findet auf und in uns statt. Unmittelbar nach der Geburt wird der Mensch von Mikroben besiedelt. So lernt unser Körper, welche Keime unschädlich sind. «Der Darm ist die grösste Kontaktfläche des Körpers zur Aussenwelt», sagt Gerhard Rogler, Direktor der Klinik für Gastroenterologie und Hepatologie am Unispital Zürich. «Vor allem dort wird das Immunsystem geschult, harmlose Mikroorganismen zu tolerieren.»