Geteilte Verantwortung im Haushalt scheint gerecht. Gerade wenn ein Paar sich die Aufgaben aufteilt. Doch wer genauer hinschaut, merkt, dass es so einfach nicht ist. Zwar teilen sich Paare gemäss europäischen Umfragen die administrativen Pflichten des Alltags. Aber die Ressorts sind nicht fair verteilt. Frauen kümmern sich häufiger um Einkaufslisten und das alltägliche Haushaltsbudget, Männer eher um Steuern und langfristiges Sparen.