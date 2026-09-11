Veröffentlicht am 11. September 2026 - 05:00 Uhr
Geteilte Verantwortung im Haushalt scheint gerecht. Gerade wenn ein Paar sich die Aufgaben aufteilt. Doch wer genauer hinschaut, merkt, dass es so einfach nicht ist. Zwar teilen sich Paare gemäss europäischen Umfragen die administrativen Pflichten des Alltags. Aber die Ressorts sind nicht fair verteilt. Frauen kümmern sich häufiger um Einkaufslisten und das alltägliche Haushaltsbudget, Männer eher um Steuern und langfristiges Sparen.
Dabei fallen Einkaufslisten und Haushaltsbudget wöchentlich an – Steuern und Fragen rund um das Sparen deutlich seltener. Zwar mag die Steuererklärung nach viel Arbeit klingen, aber es ist die Einkaufsliste, die schier nie aufhört. Ob eine neue Zahnbürste oder das glutenfreie Müesli, irgendetwas fehlt immer. Und was genau fehlt, das weiss meistens die Frau. Sie denkt immerzu mit.