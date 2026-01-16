Andreas Grote
Jeden Tag verlieren wir 80 bis 100 Haare. Sie fallen am Ende des Wachstumszyklus von allein aus. Dann wächst ein neues Haar nach – wenn die Wurzel gesund ist. Doch die ist empfindlich und kann beschädigt werden. Dann werden die Haare dünner oder wachsen gar nicht mehr nach.
Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Das liegt oft am männlichen Sexualhormon Testosteron – aber nicht immer. Eine Fachperson kann die Ursache und die Therapie bestimmen.
