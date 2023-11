Die eigene Stimme klingt piepsig. Das Mittagessen mit den anderen ist hektisch. Und wenn der Chef dann noch findet, man habe schon mal besser abgeliefert, ist es so weit: Heulpause auf dem Klo, Lästerwutanfall am Kaffeeautomaten. Drei Tage später setzen die Bauchkrämpfe ein. Schuld an der miesen Laune waren nicht die schrillen Gspänli, nicht der böse Chef. Es war die Mens, die sich angekündigt hat. Wie jeden Monat – und doch immer wieder überraschend.