Frau Witschi, Gerüche können alle möglichen Gefühle und Erinnerungen auslösen. Was passiert dabei im Körper?

Das Grossartige und Verrückte an der Wahrnehmung von Gerüchen ist, dass sie unmittelbar ist. Gerüche gehen direkt ins limbische System – über die Riechschleimhaut in der Nasenhöhle, die einzige Stelle an unserem Körper, an der das Zentralnervensystem beziehungsweise Gehirnzellen offen liegen.