Das Grossartige und Verrückte an der Wahrnehmung von Gerüchen ist, dass sie unmittelbar ist. Gerüche gehen direkt ins limbische System – über die Riechschleimhaut in der Nasenhöhle, die einzige Stelle an unserem Körper, an der das Zentralnervensystem beziehungsweise Gehirnzellen offen liegen.