Betreibungsandrohung statt einer Antwort

Schliesslich will er das Abo kündigen. Ab Dezember 2020 nimmt er telefonisch und per Mail mehrere Anläufe – erfolglos. Im März 2021 sichert ihm der Kundendienst zu, das Abo sei nun beendet. Doch dann erhält der Aargauer erneut eine Box samt Rechnung. Er wehrt sich mit eingeschriebenem Brief. HelloFresh schickt ihm zur Antwort Anfang Juni eine Mahnung, Ende Juli erhält er eine Betreibungsandrohung eines Inkassobüros.