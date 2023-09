Ah?

Ja, Kritisierte dürfen wir nicht immer mit Namen nennen. Das dürfen wir nur, wenn die Interessen der Leserschaft an der Namensnennung das Interesse am Schutz der Persönlichkeit der kritisierten Person überwiegen. Ganz schwierig wird es, wenn eine Namensnennung die berufliche Existenz gefährdet. Gerade dann überlegen wir uns, ob nicht auch eine mildere Massnahme zukünftige Opfer mit hoher Wahrscheinlichkeit schützt, ob wir den Namen also gar nicht zu nennen brauchen. Wir haben zum Beispiel gerade über eine Psychologin berichtet, die ihren Patienten einen Geistheiler empfahl und ihnen Angst vor dem Weltuntergang machte. Wir nennen ihren Namen zwar nicht, haben aber den Berufsverband über ihre Identität informiert. Wenn sich neue Opfer bei uns melden und der Verband untätig bleibt, wird der Beobachter den Namen nennen.