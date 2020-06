Seien Sie sich bewusst, dass bei einer Besprechung am Computer auch Aussenstehende zuhören können: die Kinder, die am Tisch daneben Hausaufgaben machen; der Partner, der ebenfalls zu Hause arbeitet; eine Nachbarin, die kurz mal vorbeischaut. Damit bekommen Ihre Informationen möglicherweise eine ungewollte Öffentlichkeit. Sprechen Sie mit Ihrem Team deshalb gut ab, in welchem Umfeld heikle Themen besprochen werden, und sorgen Sie dafür, dass solche Gespräche an einem Ort stattfinden, an dem Sie sich mit Ihrem Mitarbeiter ungestört austauschen können.