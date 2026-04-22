Das rote Samtsofa ist noch tipptopp gepolstert, aber die Farbe ist Ihnen total verleidet? Und am Esstisch lässt sich bestens essen, aber das Design hängt Ihnen zum Hals heraus? Die Lösung: Platz schaffen für neue Möbel – indem man die alten an jemanden verkauft, der Freude daran hat.