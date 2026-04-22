Das rote Samtsofa ist noch tipptopp gepolstert, aber die Farbe ist Ihnen total verleidet? Und am Esstisch lässt sich bestens essen, aber das Design hängt Ihnen zum Hals heraus? Die Lösung: Platz schaffen für neue Möbel – indem man die alten an jemanden verkauft, der Freude daran hat.
Viel Geld bringt das zwar nicht. Aber es ist allemal besser fürs Gewissen, als intakte Möbel zu entsorgen. Weiterer Pluspunkt: Man muss die Möbel nicht selber entsorgen, die Käufer müssen sie abholen. Plattformen gibt es viele, etwa Ricardo, Tutti und den Facebook-Marketplace.
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