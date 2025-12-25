Martin Hunkeler hat Geldprobleme, immer wieder und meist grosse. Er konsumiert Drogen, und seine beruflichen Engagements sind oft von kurzer Dauer. So gelangt Hunkeler, der eigentlich anders heisst, 2022 zum ersten Mal an die Bob Finance AG – und erhält innert weniger Tage einen Privatkredit von 10’000 Franken.