Schuldenberg wegen Kreditinstitut
Bob Finance vergibt Kredite an einen Süchtigen – trotz Warnung der Mutter
Die Bob Finance AG vergibt Kredite an einen Mann, obschon sie weiss, dass er drogensüchtig ist und in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Als sich seine Mutter an den Beobachter wendet, dreht der Wind.
Martin Hunkeler hat Geldprobleme, immer wieder und meist grosse. Er konsumiert Drogen, und seine beruflichen Engagements sind oft von kurzer Dauer. So gelangt Hunkeler, der eigentlich anders heisst, 2022 zum ersten Mal an die Bob Finance AG – und erhält innert weniger Tage einen Privatkredit von 10’000 Franken.
Weil er die Raten nicht begleichen kann, zahlt seine Mutter ein Jahr darauf den Kredit samt Zinsen zurück.
