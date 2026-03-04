Fischer, der in Wahrheit anders heisst, erhält folgende automatisierte Nachricht: «Das Datum kann nicht ohne Anfrage geändert werden, wir werden die Anfrage weiterleiten.» Einen halben Tag später ist eine E-Mail in seiner Inbox – die Daten seien geändert worden. Aber plötzlich kostet die Reise trotz kürzerer Dauer viel mehr: 3312 Euro. Und die Stornierungsbedingungen sind andere. Fischer hat diesen nie zugestimmt. Den neuen Betrag müsse er innerhalb von 24 Stunden begleichen, sonst werde die Buchung storniert, heisst es in der Mail.