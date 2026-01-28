Kinder sind eine lukrative Zielgruppe. Eltern wollen alles richtig machen. Gerade bei der Ernährung des Nachwuchses. Aber genau hier gilt es genau anzuschauen, was man den Kleinsten im Buggy oder auf dem Spielplatz in die Hand drückt. Denn viele vermeintlich gesunde Kindersnacks sind regelrechte Zucker-, Fett- und Kalorienbomben.