Das Ziel: Grosskunden anlocken

Die Aufsichtsbehörde Elcom kritisierte vor wenigen Monaten genau das. Die Erhöhungen der Stromtarife 2023 seien mehrheitlich mit höheren Preisen für den Zukauf von teurem Strom am Markt begründet worden. Doch das sei nur die halbe Wahrheit. Bei einigen Stromversorgern sei die Tarifanhebung auch das Resultat einer geänderten Abrechnungsmethode. Günstiger Strom aus Eigenproduktion, der bislang prioritär an Haushalte in der Grundversorgung verkauft wurde, sei teilweise durch teureren Marktstrom ersetzt worden, schrieb die Behörde.