Das Impressum ist unlesbar

Baumgartner sucht auf dem Handy nach einem Schlüsseldienst, Google präsentiert eine ganze Liste. Sie wählt eine Firma, die verspricht, das Schloss zu öffnen, ohne es kaputtzumachen. Obwohl sie das Impressum des Anbieters nicht lesen kann, weil sich in der Handy-Ansicht ständig die Telefonnummer darüber schiebt.