Manfred Hofer* (Name geändert) wollte eigentlich bloss vier Bücher per Post nach Spanien senden. Doch dann kam ihm die Digitalisierung dazwischen. Denn einfach so ein Paket verschicken, das ist nicht mehr ganz so einfach. Weil es auch in Zürich nicht mehr Poststellen an jeder Ecke gibt, ging Hofer mit seinem Päckli zu einer Post-Partnerfiliale – einer Apotheke.