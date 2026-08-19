Am meisten überzeugte das Modell Melomania A100 des britischen Herstellers Cambridge Audio. Der Tester von «F.A.Z. Kaufkompass» lobt insbesondere den «perfekten» Klang, das dreistufige Noise-Cancelling sowie die vielen Möglichkeiten zur Einstellung und Steuerung über die App. Einzige Nachteile seien die vergleichsweise geringe Akkulaufzeit und der Umstand, dass man die Hörer im Case nur zweimal komplett wieder aufladen kann.