Marcel Hächler war langjähriger und zufriedener Kunde bei Yallo im Sunrise-Netz. Beruflich ist er viel unterwegs und deshalb auf eine gute Telefonverbindung angewiesen. Als ihn ein Freund auf ein Abo von Spusu aus dem Salt-Netz aufmerksam machte, war er bereit für etwas Neues. Nur Fr. 9.90 soll das Ganze im Monat kosten – ohne Mindestlaufzeit. Samt Telefonnummer wagte er Ende August den Schritt.
Nach wenigen Tagen hatte er bereits genug: Die Geschwindigkeit der Verbindung und die Qualität der Anrufe genügten seinen Ansprüchen nicht. Er wollte zurück zu Yallo. Kurz darauf schloss er dort einen neuen Vertrag ab. Doch ein Datum für die Rückportierung seiner Nummer erhielt Hächler nicht.
