Marcel Hächler war langjähriger und zufriedener Kunde bei Yallo im Sunrise-Netz. Beruflich ist er viel unterwegs und deshalb auf eine gute Telefonverbindung angewiesen. Als ihn ein Freund auf ein Abo von Spusu aus dem Salt-Netz aufmerksam machte, war er bereit für etwas Neues. Nur Fr. 9.90 soll das Ganze im Monat kosten – ohne Mindestlaufzeit. Samt Telefonnummer wagte er Ende August den Schritt.