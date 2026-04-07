Gerade in diesem Licht irritiert eine aktuelle Werbung der Migros: «Beliebteste Brotsorten» seien «immer und überall erhältlich», heisst es auf einem Plakat in der Filiale am Hauptsitz am Zürcher Limmatplatz. Frisches Brot wird also direkt bis vor Ladenschluss gebacken? Wie passt das zum Ziel, Foodwaste zu reduzieren?