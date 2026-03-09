Die Schweiz holt sich beim Thema Foodwaste keine Lorbeeren. Die weggeschmissenen Lebensmittelreste von rund 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr sollen bis 2030 halbiert werden. Mit diesem 2017 gefassten Ziel ist sie bisher kläglich gescheitert. Lediglich um 5 Prozent sind die Abfälle seither geschrumpft. Dabei sind die Ansätze, Foodwaste zu reduzieren, vielfältig.