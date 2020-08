«Ich bin selbständig und konnte unmöglich so lange warten. Ich bat HP, die Bestellung zu stornieren und mir den Kaufpreis zurückzuerstatten», sagt Zürcher. Der Kundenberater bestätigte die Rückzahlung per E-Mail und bat um die Bankverbindung. Noch am gleichen Tag orderte Zürcher das identische Modell bei einem anderen Händler. Der lieferte am Folgetag.