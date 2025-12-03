Veröffentlicht am 3. Dezember 2025 - 06:00 Uhr
Die Volksseele schäumte im wahrsten Sinne des Wortes: «Das Wasser macht das Bier», so liess sich der Worber Bierbrauer Max Egger im «Sonntagsblick» zitieren, und dieser titelte kühn: «Berner Bier braucht Berner Wasser.» Anlass für die Schlagzeile im Herbst 1996: Die Brauerei Feldschlösschen hatte angekündigt, die Brauereien Gurten, Cardinal und Hürlimann zu schliessen und fortan nur noch im aargauischen Rheinfelden zu produzieren.
Partnerinhalte
Seither ist viel Gerstensaft die Kehlen hinuntergeflossen, und in Bern, Freiburg und Zürich, wo die drei Traditionsbetriebe standen, haben sich die Gemüter beruhigt. Doch nun gibt ein Fall aus Genf zu reden, wie «Le Temps» kürzlich berichtete.