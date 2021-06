Ausserhalb der Schweiz hat sich Vertical Farming bereits etabliert. In den USA dürfte in den nächsten Wochen das Start-up Aerofarms an die Börse gehen. Besonders in Grossstädten mit wenig Platz für landwirtschaftliche Flächen stösst die «urbane Landwirtschaft» auf Interesse. Sie spart Platz und bringt die Lebensmittelproduktion näher an den Konsumenten.