In den Schwämmen tummeln sich aber nicht nur zahlreiche Arten von «Allerweltskeimen», die für gesunde Menschen problemlos sind. Nachgewiesen werden können auch krank machende Bakterien wie Salmonellen oder Kolibakterien (Escherichia coli). Beide Erreger können Lebensmittelinfektionen auslösen, von kurzzeitigem Unwohlsein bis zur Lebensmittelvergiftung.