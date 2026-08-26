Der Küchenschwamm ist für Mikroorganismen ein Paradies: Feuchtigkeit, Wärme und Speisereste bieten ideale Nährbedingungen. Viele Bakterienarten vermehren sich darin rasend schnell. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).
In den Schwämmen tummeln sich aber nicht nur zahlreiche Arten von «Allerweltskeimen», die für gesunde Menschen problemlos sind. Nachgewiesen werden können auch krank machende Bakterien wie Salmonellen oder Kolibakterien (Escherichia coli). Beide Erreger können Lebensmittelinfektionen auslösen, von kurzzeitigem Unwohlsein bis zur Lebensmittelvergiftung.
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