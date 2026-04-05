Als Elisabeth Reutler neulich einen neuen Handyvertrag abschliessen wollte, holte sie eine alte Geschichte ein. Ein Vertragsabschluss sei nicht möglich, beschied ihr der Telekomanbieter – ihre Bonität sei zu schlecht.
Die Einschätzung fusst auf einem Ärgernis, das Reutler, die eigentlich anders heisst, schon fast vergessen hatte. 2015 forderte das Inkassounternehmen Intrum von ihr Fr. 52.65 für angebliche Roamingkosten beim Handyanbieter Tele 4U, einem Tochterunternehmen von Sunrise.
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