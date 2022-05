Wer jetzt ein E-Bike kaufen will, sollte sich mal auf dem Secondhandmarkt umschauen. Denn Elektrovelos sind nicht nur grundsätzlich teurer als herkömmliche Velos, im Moment kann auch die Lieferfrist lang sein. Und weil sich die Technik so schnell entwickelt, sind sie nach zwei Jahren auch nur noch die Hälfte wert. Doch Achtung: Wer nicht riskieren will, dass sich das Hightechpony als lahmer Esel entpuppt, sollte auf diese Punkte achten.