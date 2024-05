Zehn Tage mit Marktständen, Bratwürsten und Gewinnspielen. Darauf freute sich Daniela Sommer, als sie die letzte Olma-Messe in St. Gallen besuchte. An einem Stand machte sie bei einem Gewinnspiel der King Global GmbH mit. Und gewann. Das teilte man ihr zwei Monate später in einem Telefonanruf mit. Der Preis: ein Diffuser für ätherische Öle. Man werde ihr die Duftlampe persönlich vorbeibringen. Und ihr bei dieser Gelegenheit einen Staubsauger präsentieren.