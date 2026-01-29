Ursula Brecht wollte auf Tutti ihren unbenutzten Tortenbehälter für 60 Franken verkaufen. Am Schluss war die Frau, die eigentlich anders heisst, fast 5000 Franken los. Um an das Geld zu kommen, reihten Betrüger eine Kaskade von Tricks geschickt aneinander, wie die Rekonstruktion des Beobachters zeigt.
Das Inserat für den «Tupper Tortentwist» von Ursula Brecht war nur ein paar Tage online, da meldete sich eine Person namens Fatima, wie Brecht dem Beobachter erzählt: «Hey, ich habe eure Anzeige gesehen und finde das Angebot echt ansprechend. Ich hätte ein paar Punkte zu klären und würde das gerne kaufen, falls alles in Ordnung ist.»
