Das Inserat für den «Tupper Tortentwist» von Ursula Brecht war nur ein paar Tage online, da meldete sich eine Person namens Fatima, wie Brecht dem Beobachter erzählt: «Hey, ich habe eure Anzeige gesehen und finde das Angebot echt ansprechend. Ich hätte ein paar Punkte zu klären und würde das gerne kaufen, falls alles in Ordnung ist.»