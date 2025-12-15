Bananen würden wohl die wenigsten mit Kleidung in Verbindung bringen. Und doch kommen sie neuerdings in der Modeindustrie zum Einsatz. Genauer gesagt: die Fasern des Abacá-Bananenbaums. Der Schweizer Christian Kägi ist Pionier auf diesem Gebiet. Der Mitgründer des Zürcher Taschenlabels Qwstion setzt bei seinen Rucksäcken und Taschen bereits seit 2018 auf die eigene Entwicklung namens Bananatex.
«Der grösste Abnehmer der Fasern ist heute die Papierindustrie – wegen der reissfesten Eigenschaften.»Christian Kägi, Bananatex
Partnerinhalte