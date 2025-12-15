Bananen würden wohl die wenigsten mit Kleidung in Verbindung bringen. Und doch kommen sie neuerdings in der Modeindustrie zum Einsatz. Genauer gesagt: die Fasern des Abacá-Bananenbaums. Der Schweizer Christian Kägi ist Pionier auf diesem Gebiet. Der Mitgründer des Zürcher Taschenlabels Qwstion setzt bei seinen Rucksäcken und Taschen bereits seit 2018 auf die eigene Entwicklung namens Bananatex.