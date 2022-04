Nach Putins Überfall auf die Ukraine schossen die Preise für Benzin und Heizöl so schnell in die Höhe, dass selbst Börsianern schwindlig wurde. Vor Billigtankstellen bildeten sich sofort Schlangen. Und das Parlament in Bern reagierte mit einem Feuerwerk an Vorstössen. Medial sind die Parteien auf Zack, kreativ eher weniger.