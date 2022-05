So geschehen in Winterthur, wo Fredy Künzler gegen die Preiserhöhung des Stadtrats rekurriert hat, weil der den Preisüberwacher nicht angehört habe. Der SP-Stadtparlamentarier sagt: «Die Gaskunden haben über Dekaden zu viel fürs Gas bezahlt und müssen darauf vertrauen können, dass Stadtwerk Winterthur den Preisschock mit dem Abbau der 60 Millionen Franken Reserven abfedert. Das ist so in der städtischen Verordnung vorgeschrieben.» Das Verfahren ist beim Bezirksrat hängig.