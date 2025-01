«Jasmine Helbling?»

«Max Meier.» Oder so.

Schweigen.

«Wieso rufen Sie mich an?», frage ich.

«Sie haben mich angerufen!»

«Wann?»

«Jetzt gerade, vor zwei Minuten.»

«Bestimmt nicht ...», protestierte ich anfangs und verwies auf meine Alibis: Minuten zuvor war ich in der Badewanne, beim Joggen, an einem Konzert. Keine Situationen, in denen es mich nach einem Schwatz gluschtet.