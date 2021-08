Als Guido Weishaupt sich vor fünf Jahren nach einem neuen Auto umschaute, gefiel ihm am Modell Opel Mokka vor allem der Notrufknopf. «In einer Gefahrensituation hätte ich einfach den Knopf drücken können und wäre sofort mit der Zentrale verbunden worden», sagt Weishaupt.



Er spricht in der Vergangenheitsform, denn seit Anfang dieses Jahres ist der Knopf komplett nutzlos geworden: Opel bietet das damit verbundene System On Star nicht mehr an. Alle Besitzer von Opel-Modellen mit eingebautem On-Star-System müssen seither nach einem Unfall den Notruf über ein Smartphone oder über die nächste Telefonzelle absetzen.