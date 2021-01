Samuel Kuhn* (Name geändert) hatte seinen Geschmackssinn verloren, deshalb liess er sich am 5. November in der Permanence Oerlikon testen. Tage später folgte jedoch die Überraschung: Kuhn erhielt eine Rechnung über 100 Franken – nicht für den Test, sondern für: Konsultationen, hausärztliche Leistungen, Aktenstudium. «Mich hat niemand auf diese Kosten hingewiesen», sagt der Zürcher.